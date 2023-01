Curva Sud vuota e striscioni: i tifosi contestano il Benevento

Tre striscioni, un lungo comunicato e una dura decisione. Il tifo organizzato beneventano ha fatto e farà sentire la propria voce in occasione della partita contro il Genoa.

Nella tarda serata odierna sono stati esposti tre striscioni di contestazione in città con i seguenti messaggi: "amicizia personale, interessi e procuratori, uno sfregio ai nostri colori", "calciatori, staff e dirigenza, totale incompetenza" e "il vostro risultato: bonifico incassato".

In un lungo comunicato il tifo organizzato si è scagliato contro calciatori, accusati di scarso impegno, e società, rea di non dare spiegazioni sul difficile momento della squadra e di essere immobile in sede di mercato. Domani, nel corso del primo della sfida al Genoa, il settore curva sud resterà vuoto per protesta, con solo uno striscione recitante "meritateci". Ad inizio secondo tempo i tifosi entreranno allo stadio.