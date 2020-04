L'Arsenal ha lanciato un account sulla piattaforma di short-video TikTok. Il club utilizzerà la piattaforma per raggiungere e interagire con il nuovo pubblico online, in particolare i fan più giovani. Il nuovo account, Arsenal, mostrerà contenuti che includono filmati, dietro le quinte, accesso esclusivo ai campioni della prima squadra, mini-serie esclusive, nonché gol e festeggiamenti memorabili. All'inizio dell'anno, l'Arsenal ha stabilito una presenza su Douyin, la versione cinese di TikTok. Il club inglese si unisce su TikTok ad altre società come AC Milan, Liverpool, Corinthians, Barcellona e del Comitato Olimpico Internazionale. Anche il Surrey County Cricket Club ha lanciato un canale ufficiale all'inizio di quest'anno. Il Liverpool è stato il primo team inglese della Premier League a lanciarsi sulla piattaforma. TikTok è attualmente disponibile in oltre 150 mercati e in 75 lingue, con una strategia di localizzazione per incoraggiare gli utenti a creare e interagire con contenuti culturalmente rilevanti. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA