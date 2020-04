Due buone notizie in casa Juventus: Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono guariti. In attesa dell’ultimo tampone negativo, quello di Paulo Dybala, la società bianconera ha comunicato la guarigione degli altri due giocatori in rosa positivi al Covid-19. “Entrambi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus - si legge nel comunicato -. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”. Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA