Edgar Davids riparte dal Portogallo. L'ex calciatore della Juve sarà l'allenatore dell'Olhaense, una formazione della terza categoria lusitana, equivalente alla Serie C italiana. Davids è reduce dall'esperienza in qualità di vice dell'allenatore Andries Jonker, al Telstar, squadra di II Divisione olandese. Davids stamattina era già in campo per dirigere l'allenamento con il suo nuovo club.

Inizia la carriera da allenatore, proprio come vice-allenatore del Barnet, poco dopo assume la guida della prima squadra nel ruolo di allenatore-calciatore. Nel 2018 viene nominato tecnico in seconda dell’Under-20 olandese.

L'Olhanense finora ha conquistato13 punti in 7 partite giocate nel Campeonato de Portugal. Oltre ai dirigenti, la squadra ha quattro giocatori italiani di cui tre ex Padova: il portiere Galli, l'attaccante italo-brasiliano Gabionetta e il giovane Finessi. Dal Livorno è arrivato il difensore Coppola.

Ultimo aggiornamento: 17:40

