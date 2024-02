De Laurentiis: «Zielinski non è una ripicca. Perez? Avevo scelto Dragusin»

«L'esclusione di Zielinski dipende dai numeri della Uefa» dice Aurelio De Laurentiis, il patron azzurro che anticipa Mazzarri nel giorno della conferenza stampa pre Napoli-Verona «Abbiamo dovuto rinunciare a lui e a Dendoncker. Conosciamo Piotr, sappiamo cosa può dare e cosa non può dare, abbiamo voluto dare spazio a chi è venuto qui con una opzione per il prossimo anno. Devo vederli giocare per poterli conoscere.

«Non c'è nessuna ripicca verso Zielinski, è un calciatore di livello e una splendida persona.

Ma ha fatto le sue scelte, da luglio non sarà con noi e dobbiamo guardare al futuro. Abbiamo Traoré che potremo riscattare, così come Dendoncker» ha spiegato De Laurentiis.

«Difensore? Eravamo dietro a Dragusin, abbiamo trattato con una offerta superiore alle altre, ma lui ha preferito la Premier League» ha continuato il patron azzurro «Mazzarri aveva chiesto un difensore rapido, avevamo pensato a Perez, ho incontrato Pozzo a Napoli, avevamo concordato il prezzo ma poi ci hanno chiesto di più. Nel frattempo Mazzarri aveva scelto di giocare a tre e ci abbiamo ripensato in vista della prossima estate. E poi c'è Dendoncker che può darci una mano anche in difesa».

Ora si pensa solo al campo: «Dobbiamo capire quali siano gli errori del passato e le cose che non funzionano. Dal 18 febbraio avremo la rosa al completo, potremo ripartire senza scuse. Abbiamo una rosa che ci può far competere a qualsiasi livello».