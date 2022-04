A De Zerbi il Premio Bearzot: «Orgoglio rappresentare l'Italia fuori»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar che è da poco tornato a giocare (seppur solo amichevoli) dopo l'invasione russa in Ucraina, è il vincitore dell'XI edizione del Premio Nazionale "Enzo Bearzot" 2022, riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la Figc. L'ex tecnico del Sassuolo è stato scelto dalla giuria presieduta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, coordinata dal capo redattore Ansa sport, Piercarlo Presutti, e alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente Nazionale dell'US ACLI, Damiano Lembo, ed Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.

L'annuncio è stato dato durante la conferenza stampa nella sala "Paolo Rossi" della Figc. «Si tratta di un premio prestigioso che mi rende molto felice in un momento difficile - ha commentato De Zerbi che sarà premiato il 16 maggio, alle 11.30, al Coni -. Per me è un orgoglio rappresentare l'Italia all'estero e spero di aver espresso nel mio piccolo e con professionalità valori come solidarietà e altruismo che da sempre caratterizzano il nostro paese».

Per De Zerbi non è stato un periodo facile. Rimase in un hotel a Kiev, in Ucraina, nei primi giorni della guerra, in attesa che i suoi giocatori brasiliani riuscissero a fuggire con le proprie famiglie. Poi è stato il suo turno. Adesso il ritorno in campo, in amichevole appunto, per cercare di tornare alla normalità. È stato assegnato anche il premio "Stefano Farina", indicato dall'Associazione italiana arbitri (AIA), a Daniele Chiffi, fischietto padovano, classe 1984, per essersi distinto nella stagione sportiva in corso.