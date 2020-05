Il Bayern Monaco si impone per 1-0 sul Borussia Dortmund nel big match della 28/a giornata di Bundesliga. La partita tra la prima e la seconda della classifica è stata decisa da un gol di Kimmich al 43' pt. Con sette punti di vantaggio sul Borussia a sei giornate dal termine della stagione, i bavaresi sono molto vicini alla conquista del 30/o titolo, l'ottavo consecutivo.



LEGGI LA CRONACA:



- 93' è finita ha vinto il Bayern 1-0

- 91'Il Bayern protesta per un calcio di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire

- 83' Palo di Lewandowski con Burki battuto

- 81' Gran parata di Neuer su conclusione potentissima di Dahoud

- 76' grande occasione per il pareggio per il Borussia Hazard fallisce un gol clamoroso anche se il giocatore del Dortmund era in fuorigioco

- 73' Esce Coman, entra Perisic

- 72' Esce Haaland, entra Reyna

- 71' Ancora pericoloso il Dortmund, prima iniziativa di Sancho dalla sinistra, palla in mezzo ma Neuer lascia scorrere sul fondo

- 58' Haaland riceve un buon pallone, calcia ad incrociare Boateng devia in angolo.

- 54' Ancora una gran parata di Burki, la conclusione di Muller diretta verso l'angolo viene deviata dal portiere

- 49' Risponde il Dortmund con una buona iniziativa di Dahoud che prova dalla distanza, Neuer è attento

- 47' Ancora una chance per il Bayern, Coman lanciato sulla fascia e tutto solo calibra malissimo il cross in mezzo

- è iniziato il 2° tempo



- 47' fine 1° tempo

- 43' Gol! Bayern avanti con la rete di Kimmich che ha la prontezza di riflessi di vedere che Burki è fuori posizione e lo inganna con un pallonetto

- 40' cross del Bayern dalla destra, allontana di testa Hakimi e Goretzka prova dalla distanza, risponde coi pugni Burki,

- 33' Verticalizzazione del Borussia per Haaland che si invola con la sua solita velocità, ma perde un po' di equilibrio e viene rimontato da Davies

- 29' problema fisico per lewandowsi dopo uno scontro con Pisczek

- 24' Grande parata di Burki dopo una conclusione insidiosissima di Coman

- 19' Bayern vicinissimo al gol, questa volta è Pisczsek a salvare sulla linea di porta un tentativo di Gnabry

- 12' Ritmi elevati, ripartenza del Bayern, Lewandowski prova ad incrociare ma Burki si distende e para agevolmente

- 10 iniziativa dei padroni di casa conclusa con un gol di testa di Hazard, ma il giocatore è in netto fuorigioco.

- 4' conclusione di Hazard col piatto, tiro abbastanza centrale e bloccato in due tempi da Neuer.

- 1' Borussia subito vicino al gol, Boateng salva sulla linea dopo il tiro di Haaland

- è iniziata la gara



Le formazioni:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Haaland, Hazard. All. Favre

Bayern Monaco: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick