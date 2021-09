Figc, Gravina a Secondigliano: «Il calcio veicolo di valori positivi»

La FIGC e le istituzioni del territorio scendono in campo per aiutare la comunità di Secondigliano perché il calcio è strumento di educazione e di socialità. Dopo anni di abbandono, l’impianto ‘Ottorino Barassi’, collocato in una delle aree più critiche dell’hinterland napoletano, è stato ceduto all’Associazione ‘Insieme tra la gente’ e potrà finalmente trasformarsi in un centro di legalità, fondamentale per il recupero dei giovani. Un punto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati