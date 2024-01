Fiorentina-Pomigliano 3-1, prova sfortunata delle pantere

Chissà cosa avrà pensato Dalila Belen Ippolito quando Katia Schroffenegger le ha parato il rigore del possibile 1-2. E chissà cosa avrà meditato l’attaccante argentina numero 10 al triplice fischio finale. La 13esima giornata di Serie A si è decisa al 64’. Dal vantaggio mancato alla sconfitta rimediata. Al Viola Park le pantere di Alessandro Caruso gettano alle ortiche una chance importante e Fiorentina-Pomigliano finisce 3-1.

Pesa la doppietta della svedese Madelen Fatimma Maria Janogy. Subentrata al posto della centrocampista serba Milica Mijatovic (60’), la numero 17 ha fatto la differenza nella ripresa. Palo gol al 77’ e perla di sinistro all’82’ a decidere il lunch match. Le ragazze di Sebastian De La Fuente sono passate in vantaggio con l’eurogol di destro dell’islandese Alexandra Johannsdottir (23’). Il momentaneo pareggio di testa a firma di Zhanna Ferrario (41‎') su cross di Martina Fusini.

All’andata le toscane si imposero 4-1 a Torre del Greco. Nella gara di ritorno le campane hanno sfiorato il colpaccio. Il rasoterra telefonato dagli undici metri di Ippolito non ha cambiato volto alla gara. E proprio la sudamericana si è messa in luce in avvio dell’incontro con un diagonale insidioso: la bolzanina Schroffenegger si è rifugiata in angolo (10’). La sfida si è sbloccata con il diagonale all’incrocio di Johannsdottir (1-0). Imprendibile la conclusione per la statunitense Anna Buhigas. Ci prova il Pomigliano con la punizione di Ferrario (25’) e l’esterno sul fondo di Fusini (31’). Aryana Harvey colpisce al volo e prepara la scena al pari di Ferrario che insacca (1-1).

Nel secondo tempo l’episodio non sfruttato a dovere dal club presieduto da Raffaele Pipola. Tocco di mano in area della svedese Karin Lundin (63’) e inevitabile calcio di rigore, che Ippolito si fa neutralizzare (64’). Il Pomigliano vanifica la ghiotta occasione e si fa superare. Janogy sale in cattedra e si prende la scena e gli applausi del pubblico viola. Buona prestazione di capitan Gaia Apicella e compagne, ma i tre punti vanno alla società di Rocco Commisso.