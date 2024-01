Sampdoria-Napoli femminile 0-0, tanto vento e poche emozioni

Punto prezioso. Il 2024 calcistico è iniziato con la sconfitta interna con la Fiorentina (2-4), la vittoria ai quarti di Coppa Italia con la Roma (2-0) allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola e ora il pareggio esterno con la Sampdoria (0-0). Reti inviolate alla Sciorba, dove capitan Paola Di Marino e compagne escono imbattute. Il Napoli femminile muove lentamente la sua classifica nella 13esima giornata di Serie A e sale a quota tre.

Dopo lo 0-0 con il Como e l’1-1 con il Milan nel mese di dicembre 2023, arriva il terzo pari nelle ultime quattro gare per le partenopee, che sfiorano il successo in Liguria con qualche rammarico. Esordio in campionato per Alice Giai, centrocampista classe 2003. Ex di turno Elisabetta Oliviero.

Match poco spettacolare, condizionato dal vento.

Samp e Napoli si dividono la posta in palio. Ci prova nel primo tempo di testa la spagnola Elisa del Estal (38’), ma Amanda Tampieri e il palo negano la gioia del gol all’attaccante numero 9.

Nella ripresa altro legno per la formazione di Biagio Seno. Vicina al vantaggio Gina Maria Chmielinski (70’). La punizione della giapponese Miharu Kobayaski viene respinta da Tampieri (73'). Infine la traversa di Elena Pisani (82’) e il guizzo di Taty nel recupero (92’) con la pronta respinta della croata Doris Bacic.