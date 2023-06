Gls Napoli Lions-Cosenza, in palio la serie A

Sogno promozione. Come capitan Paola Di Marino e compagne hanno condotto il Napoli femminile in massima serie, Chiara Foresta e socie pregustano di tagliare lo stesso traguardo con la Gls Napoli Lions. Dal calcio alla pallanuoto l’urbe di Partenope si riscopre protagonista sul rettangolo verde e in piscina.

«Manca ancora un po’ alla fine, ci aspetta gara 2 sabato 3 giugno alla Scandone (ore 17)», dice il leader multicolor della formazione allenata da Barbara Damiani. Le leonesse clorate hanno già archiviato le tre semifinali playoff con l’Aquatica Torino (14-9 alla Galileo Ferraris, 5-2 a Fuorigrotta, 6-11 in Piemonte con la tripletta di Anna De Magistris e il poker di Carolina Ioannou). E poi il successo esterno in Calabria contro i Cosenza 6-8 con la beduina da manuale di De Magistris e il tris di Ioannou, già argento alle Universiadi 2019.

«Nel corso della stagione c’è stata una netta ed evidente crescita sia individuale che di squadra», riferisce entusiasta Foresta. «All’inizio del campionato non avevamo come obiettivo i playoff, perché la società è salita in A2 proprio l’anno scorso».

E invece i programmi sono cambiati in corso d’opera. «Partita dopo partita ci siamo rese conto che potevamo anche mirare più in alto e non ci siamo fermate davanti a nessuno», dichiara orgogliosa.

«Abbiamo affrontato una regular season dando il massimo, commettendo tanti errori e perdendo di misura qualche gara, ma ci siamo posizionate terze nel girone Sud». Gruppo compatto, con lo stesso carattere del presidente Andrea Scotti Galletta. «Credo che la nostra forza sia il gioco di squadra, peculiarità che non manca mai nelle formazioni allenate da Barbara Damiani, la quale ha senza dubbio gran parte del merito di questi traguardi», assicura convinta la pallanuotista napoletana.

«In Calabria abbiamo conquistato una vittoria importantissima. Adesso ci aspettiamo che sabato alla Scandone ci siano gli spalti pieni di tifosi, pronti a supportarci», auspica fiduciosa Chiara Foresta.