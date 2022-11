Il calcio italiano riparte da Napoli. Con un progetto e una partita. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, partecipa mercoledì 30 novembre al convegno Calcio & Welfare, organizzato dal Comitato campano federale guidato da Carmine Zigarelli presso l'hotel Vesuvio. È il secondo passo di un progetto nato a fine luglio, durante un colloquio con il sindaco Gaetano Manfredi a palazzo San Giacomo, per un supporto della Figc nella Città metropolitana.

APPROFONDIMENTI Juventus, dimissioni di Agnelli e Nedved La lettera ai dipendenti: «Compattezza venuta meno, nuova formazione ribalti la partita» Del Piero torna in società? «Ho ancora casa a Torino...»

Ci sarà anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, oltre a Manfredi, ai rappresentanti della Regione Campania e al presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, per studiare una strategia in favore del calcio giovanile sul territorio. E non è un caso che tra i relatori vi sia il direttore il direttore dell'istituto miinorile di Nisida, Gianluca Guida, sempre attento al supporto dello sport per i giovani detenuti.

La partita, poi. Italia-Inghilterra del 23 marzo - gara per le qualificazioni agli Europei 2024 dei campioni in carica - segna il ritorno della Nazionale a Napoli dopo quasi dieci anni. L'hanno voluta fortemente Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiiis, che offrì la disponibilità dello Stadio Maradona a Gravina. La scelta di questa sede è un omaggio alla tifoseria e anche alla squadra, che sta volando in campionato e ha offerto in Europa la migliore immagine possibile del calcio italiano, vincendo 5 partite su 6 e dando dimostrazione di grande calcio. Proprio nell'anno più triste per la Nazionale, costretta a restare a guardare i Mondiali in tv.

Si riparte da Napoli. Con l'entusiasmo e la voglia di vincere degl azzurri di Luciano Spalletti.