Lazio, la Pro Recco risponde a Sarri: «In realtà abbiamo 16 giocatori, ma non siamo fuori dall'Europa»

Anche quando non la cerca, Sarri riesce comunque a creare la polemica. Il tecnico si sta godendo un gran momento della sua Lazio, sempre più seconda in classifica e in pole per la corsa Champions. La vittoria contro lo Spezia ha dimostrato ulteriormente la grande crescita di questa stagione e dopo i triplice fischio il tecnico non ha nascosto la soddisfazione: «L'anno scorso quando perdevamo di mano le partite per cinque minuti, subivamo gol. Adesso siamo in grado di attraversare momenti difficili belli tosti e soffrendo anche a tratti, ma ne usciamo fuori bene».

Lazio, la Pro Recco risponde a Sarri

Nel corso della conferenza stampa Sarri si è espresso anche sul sul mercato tirando in ballo la Pro Recco: «A Lotito chiederei undici giocatori per il campionato, undici per la coppa e undici per la Coppa Italia. Come faceva la Pro Recco nella pallanuoto». Un rimando che non è piaciuto alla società interessata e la risposta social non si è fatta attendere: «Caro Maurizio Sarri - si legge - sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu». Infine anche una punzecchiata come post scriptum assieme all'emoticon della linguaccia: «E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo».