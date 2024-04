Pro Recco-Posillipo inaugura la F8 di Coppa Italia

La sfida è nei numeri. Da un lato 17 di marca biancoceleste, dall’altro una rossoverde soltanto. Leggere in questo modo la gara di Coppa Italia tra Pro Recco e Posillipo di domani pomeriggio (ore 14) alla Paganuzzi di Genova facilita la comprensione del match che inaugura la Final Eight 2024.

Capitan Paride Saccoia e compagni dovranno vedersela con i campioni d’Italia e d’Europa e ritroveranno da avversario l’ex portiere Tommaso Negri. Competere con la corazzata ligure è impresa impari e alla vigilia si può soltanto immaginare l’epilogo del confronto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Considerazioni. «È ovviamente una partita sulla carta proibitiva, ma nella nostra ottica è una bella opportunità per giocare ai massimi livelli, contro un avversario forte e prestigioso. Faremo la nostra gara, così come daremo il massimo nella Final Eight», assicura il tecnico Pino Porzio.

La squadra che passerà il turno affronterà in semifinale la vincente tra Rari Nantes Savona e Check up Rari Nantes Salerno.

Le due perdenti si incontreranno sabato 13 aprile.

Dopo la preziosa vittoria esterna contro Spazio Rari Nantes Camogli, la Final Eight potrà essere per il Posillipo un test in vista della partita più importante della stagione con Nuoto Catania, che arriverà alla Scandone sabato 20 aprile (ore 16.30). In caso di vittoria tra le mura amiche, salvezza diretta per i ragazzi di Porzio, che chiuderanno definitivamente la stagione clorata 2023-2024.

«Siamo nella fase decisiva della stagione. Queste gare ci aiuteranno in vista del match di campionato della prossima settimana. Ci teniamo molto a disputare al massimo questa competizione nazionale», conclude il grande ex (nella foto di Pierpaolo Capano).