Live Lazio-Zenit 2-1 diretta: occasione allo scadere per Lazzari, squadre negli spogliatoi

45'pt Ci sarà 1' di recupero.

44'pt Verticalizzazione lunga di Luis Alberto per Correa.

40'pt Grande occasione per la Lazio, che capita ancora sui piedi di Parolo. Correa sfonda a sinistra e mette in mezzo, arriva il centrocampista che col sinistro calcia a colpo sicuro ma non trova lo specchio della porta da buona posizione.

38'pt La squadra di Inzaghi può diventare pericolosissima con le ripartenze. Soprattutto perchè lo Zenit deve in ogni caso scoprirsi. E in una di queste Barrios stende Immobile e si becca il primo cartellino giallo della partita.

37'pt Non ce la fa Douglas Santos. Entra Seturmin. Primo cambio della partita.

35'pt Gioco fermo da diversi minuti per problemi a Douglas Santos. La partita è ripresa proprio in questo istante.

31'pt Ha pagato un po' il gol russo la Lazio. Che adesso appare meno serena rispetto ai primi 25'.

28'pt Ripartenza della Lazio imbastita da Correa che serve nel momento giusto Luis Alberto che arriva davanti a Kerzhakov: il portiere dello Zenit è bravissimo in uscita e chiude lo specchio.

27'pt Vicina al pari la squadra di Semak, questa volta con Erokhin che però da buona posizione spedisce alle stelle.

25'pt GOL ZENIT: Dura poco il doppio vantaggio biancoceleste. La riapre Dzyuba, con una bella girata mancina da dentro l'area di rigore. I russi rimangono così in partita.

22'pt GOL LAZIO: Arriva il raddoppio con Parolo. Lazio in gestione totale della partita. Azione che parte da Luis Alberto, continua con Correa che appoggia per il capitano di serata che, senza pensarci, conclude di prima intenzione sull'assistenza del compagno.

20'pt L'azione della Lazio fino al momento si sviluppa soprattutto a sinistra, con Acerbi e Marusic molto sollecitati. Ancora non è entrato in partita Lazzari.

19'pt Ci prova Luis Alberto dalla distanza. Conclusione potente del centrocampista di Inzaghi che però non impensierisce più di tanto Kerzhakov.

16'pt Gira palla la squadra di Inzaghi, alla ricerca dello spazio per poter arrivare in area di rigore. Dopo diverse triangolazioni Luis Alberto serve Correa che va all'uno contro uno, ma non riesce a concludere. Si salva lo Zenit.

13'pt Lazio in costante proiezione offensiva che trova due calci d'angolo consecutivi. Poi Patric commette fallo in attacco.

10'pt Non mette il pallone in mezzo la Lazio ma cerca di muovere la palla. Riuscendo a trovare anche una buona occasione. Ma la difesa dello Zenit, senza fronzoli, allontana la minaccia.

9'pt Iniziativa sulla sinistra con Acerbi che arriva sul fondo e crossa. Inserimento di Parolo che guadagna un calcio d'angolo.

6'pt La prima conclusione nello specchio della porta dello Zenit è di Malcom: sprint centrale e sinistro che non mette in dificoltà Reina.

5'pt L'avvio della Lazio è stato strepitoso. Non solo per il gol. Ma anche per l'atteggiamento che ha avuto la squadra di Inzaghi. Ha messo subito le cose in chiaro la formazione biancoceleste.

3'pt GOL LAZIO: Subito Immobile. Riceve palla al limite dell'area, si gira e spara alle spalle di Kerzhakov. Gol bellissimo di Ciro, al secondo centro in Champions. Partita in discesa.

1'pt Partiti. Il primo pallone della partita è dello Zenit.

Squadre all'interno del rettangolo verde. Suona l'inno della Champions.

All'Olimpico è tutto pronto.Tra poco in campo Lazio e Zenit per il quarto turno di Champions League.

Gli ottavi sono lì. A pochi passi. Una vittoria stasera li avvicinerebbero di molto. La Lazio torna all'Olimpico dopo il doppio turno esterno e ospita lo Zenit in Champions. In Russia, Caicedo, nell'emergenza, è stato decisivo con il gol dell'1-1. Si accomoderà in panchina anche stavolta l'ecuadoriano, pronto ad entrare a gara in corso. In attacco, Inzaghi, schiera i due titolarissimi: Correa ma soprattutto Immobile, lontano dalle note della Champions dalla prima gara contro il Borussia Dortmund, quando è stato il migliore in campo. In casa biancoceleste tiene banco la questione Luis Alberto: ma lo spagnolo in ogni caso sarà in campo. Il tecnico biancoceleste non vuole e non ne può fare a meno. Il pass per gli scontri diretti manca da 20 anni. Un'eternità. Ecco perché la gara contro i russi di Semak è decisiva. Una notte che può diventare storica.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

ZENIT (4-3-3): Kerzhakov; Malcom, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios, Erokhin, Mostovoy; Zhirkov, Kuzyaev, Dzyuba. All.: Semak.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

