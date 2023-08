Da Miami, dove si è trasferito dopo aver vinto il Mondiale e aver chiuso il rapporto col Psg, Lionel Messi ha diffuso video e foto con una maglia della Seleccion argentina. E' la replica di quella indossata da Diego Maradona e dai suoi compagni nella partita del Mondiale 1994 contro la Grecia, vinta per 4-0.

Tripletta di Batistuta e gol dell'ex capitano del Napoli, che fece una esultanza rabbiosa davanti alla telecamera perché tornava a segnare in nazionale dopo la squalifica. Non immaginava Diego che, pochi giorni dopo quella rete al Foxboro Stadium di Boston (21 giugno), avrebbe giocato la sua ultima partita nell'Argentina perché venne trovato positivo all'efedrina al termine della gara contro la Nigeria. La passerella mano nella mano con l'infermiera di servizio che lo accompagnava verso la sala antidoping la ricorderete tutti.

Messi con quella maglia, a 29 anni da una partita che sembrò l'inizio di una nuova favola maradoniana e che invece - come purtroppo era già accaduto - fu soltanto un'illusione. Ma perché questo omaggio tardivo? Non si tratta di un omaggio al Capitano del Mondiale '86 ma del lancio di una campagna pubblicitaria dello sponsor Adidas, che lancerà la collezione vintage “Bring back” in dicembre. Ed è toccato a Lionel, uno dei più grandi businessman dello sport mondiale, fare da testimonial. Un bell'affare. C'è da chiedersi se qualcosa spetterà agli eredi di Diego e a chi continua a gestirne gli affari anche dopo la sua morte