Mondiale '86, la Fifa esalta Diego facendo il conto dei falli subiti

Trentasette anni dopo la Fifa ha ricordato il Mondiale del 1986 vinto dall'Argentina capitanata da Diego Armando Maradona. Ma come farlo in maniera originale? La Fifa avrebbe potuto riproporre foto e video della consegna della Coppa il 29 giugno 1986 dopo la finale contro la Germania e un video lo ha infatti diffuso sui propri canali social, della durata di 3' e 36 secondi. Ma non ci sono gol: si vedono i tanti falli - 53 - subiti da Maradona nelle partite del Mondiale messicano.

Tra i vari record del Pibe c'è anche quello di essere stato il calciatore ad avere subito più scorrettezze al Mondiale. Nelle quattro edizioni a cui ha partecipato (1982, 1986, 1990 e 1994) ha ricevuto complessivamente 165 falli. E senza mai protestare o, peggio, fare sceneggiate. Il grado di tolleranza di Maradona lo abbiamo peraltro visto in Italia. Si pensi che Messi, che ha giocato altrettanti Mondiali, ha subito complessivamente 65 falli.

Delle durezze degli avversari di tutto il mondo Maradona non si preoccupava minimamente: sapeva di essere il più forte e le accettava.