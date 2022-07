Milan, Gala si prepara alla Paratina per il ritiro con i campioni d'Italia

Per farsi trovare pronto da Pioli per il raduno precampionato del Milan, fissato lunedì 4 luglio, il giovane centrocampista napoletano Antonio Gala, 18 anni, si sta allenando nella sua casa d’origine: l’Internapoli del presidente Lello D’Auria. In questa storica scuola calcio Gala ha mosso i suoi primi passi fino al trasferimento a Milano, avvenuto nel 2018. Firmato il primo contratto da professionista, è pronto per la grande esperienza del ritiro con la prima squadra. Presso il centro sportivo della Paratina, sede della scuola calcio Internapoli, Gala si è affidato allo staff del presidente D’Auria per completare il programma atletico indicato dallo staff del Milan.