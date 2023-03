Limoni, colatura e ceramica: la Costa d'Amalfi protagonista a Berlino

Il limone della Costiera, la carta a mano d'Amalfi, la colatura di alici, la moda Positano e la ceramica vietrese tra i prodotti che saranno portati a Berlino al gala inaugurale della ITB (domani pomeriggio a partire dalle 18.30) presso l’Ambasciata d’Italia dove saranno presentate le eccellenze della Costiera e di Ischia nel corso dell’evento #ThisIsItaly promosso dall’Ambasciata italiana di Berlino, dal Ministero del Turismo e da ENIT, in collaborazione con la Regione Campania, in occasione della visita del Ministro al Turismo Daniela Santanchè. Attraverso queste tradizioni artigiane, alle quali saranno dedicati altrettanti corner espositivi, sarà realizzato un incontro sensoriale ed emozionale con la parte più autentica della Divina: i saperi e i sapori della sua popolazione, i retaggi che sono figli di una terra unica e che a essa indissolubilmente si legano. In particolare, sarà anche proposto un percorso di degustazione incentrato sui prodotti locali in esposizione firmato dallo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin, grazie alla collaborazione con il Campus Principe di Napoli di Agerola. Le pietanze, per le quali oltre ai prodotti in esposizione sarà usato il provolone del monaco del Caseificio Ruocco, saranno accompagnate dai vini della denominazione Costa d’Amalfi DOC in un percorso di valorizzazione ed esaltazione dei sapori realizzato grazie alla collaborazione del Consorzio Vita Salernum Vites – Vini Salernitani e dei produttori della Costiera.Il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli dichiara: «Partendo dai prodotti più noti come il limone e i vini, arrivando alle tradizioni più antiche e singolari come la carta a mano d’Amalfi, la ceramica vietrese, la colatura di alici e alla moderna moda Positano, ci proponiamo attraverso i corner e la degustazione di creare un momento di incontro con la cultura della Costa d’Amalfi. Un incontro che va al di là delle solite rappresentazioni a uso e consumo del turismo, mostrandone il cuore autentico e come i suoi retaggi storici siano oggi parte integrante e caratterizzante dell’esperienza turistica di qualità, rendendola unica».