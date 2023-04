Napoli-Pomezia, gli azzurri chiedono l'anticipo alla Divisione Calcio a 5

In un limbo. Fuorigrotta è ormai alle prese con la festa scudetto. In ogni strada della X Municipalità, come nel resto della città, si stanno ultimando gli addobbi in previsione di quanto potrebbe accadere al termine del derby campano con la Salernitana al Maradona, spostato dal prefetto Claudio Palomba a domenica 30 aprile (ore 15) per motivi di ordine pubblico.

Il Napoli Futsal dovrebbe disputare la 29esima giornata a Cercola domenica pomeriggio (ore 18.15) contro la Fortitudo Pomezia. La società presieduta da Serafino Perugino si è attivata con la Divisione Calcio a 5 per chiedere di anticipare a domani (sabato 29 aprile) la gara in questione. «Questa possibilità ci è stata negata». E’ quanto si apprende dalla nota stampa diramata dal club partenopeo. «Saremo costretti solo noi, a differenza di Napoli Basket, Napoli femminile e tanti altri che hanno richiesto ed ottenuto l'anticipo al giorno prima, a giocare in un clima surreale, con molti atleti, dirigenti che avranno difficoltà a raggiungere l'impianto sportivo di Cercola e non potranno fare rientro alle loro case se il Napoli dovesse vincere lo scudetto».

Il Napoli Futsal ha inviato richiesta ufficiale alla Divisione Calcio a 5 mediante posta elettronica certificata. «Con la presente vogliamo porre alla vostra attenzione le decisioni assunte sia dal Comune di Napoli che dalla Lega Basket e Figc sulle gare di campionato che ci saranno in questo fine settimana nel territorio di Napoli e provincia. Il Comune di Napoli ha interdetto l’utilizzo delle auto, dalle ore 11 del 30 aprile alle 4 del 1° maggio su tutto il territorio cittadino, concedendo delle deroghe alla stessa ordinanza ma non inserendo la partecipazione a competizioni sportive».

Pallacanestro. «La Lega Basket di serie A1 ha anticipato la partita Napoli- Pesaro al 29 aprile (ore 20.30) anche se normativamente era prevista la contemporaneità delle partite del 30 aprile, essendo la penultima di campionato».

Calcio. «La Figc ha anticipato la gara di serie B femminile Napoli-San Marino, che si disputerà al Centro Sportivo Cercola sabato 29 aprile (ore 20.30)».

Richiesta di praticità alla Divisione Calcio a 5. «Vi chiediamo di valutare con estrema attenzione e condivisibile buonsenso le reali difficoltà di raggiungere e lasciare il Centro sportivo Cercola nella giornata di domenica 30 aprile».

Urbe di Partenope. «Napoli sarà invasa da un milione di persone, che dalle città limitrofe proveranno a raggiungere il capoluogo campano per festeggiare lo scudetto».

Criticità oggettive. «Sono difficoltà oggettive che coinvolgeranno i nostri atleti che risiedono nella città di Napoli».

Impianto. «Siamo riusciti ad ottenere la disponibilità del Centro Sportivo Cercola per disputare la gara sabato 29 aprile (ore 20.45) e del Palazzetto dello sport di Aversa sabato 29 aprile (ore 18.30)», tiene a precisare il Napoli Futsal.

Appello alla Divisione Calcio a 5. «Siamo convinti che capirete lo spirito di questa nostra richiesta, tutta rivolta a garantire che la gara con il Pomezia possa svolgersi senza nessun impedimento». E’ quanto si legge nella pec inviata agli uffici di piazzale Flaminio.