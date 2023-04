Napoli-Pomezia, si gioca a Cercola come da programma

Aspettando lo scudetto. La Divisione Calcio a 5 non tiene conto della richiesta del Napoli Futsal di anticipare di un giorno la gara con la Fortitudo Pomezia, nega dunque tale possibilità, e allora si giocherà domani pomeriggio (ore 18.15) a Cercola come da programma. Prevale la contemporaneità, ma non il buonsenso, con una città in festa già da diversi mesi.

«Clima surreale». Anticipano Napoli Basket e Napoli femminile al sabato, ma non il club presieduto da Serafino Perugino. Nonostante tutto, gli azzurri si presentano alla penultima di regular season al completo, con i rientri di Felipe Mancha e Mateus. Alla ricerca del poker di successi che significherebbe primo posto matematico.

«Abbiamo ritrovato la nostra forma e la serenità per affrontarle tutte al meglio», spiega alla vigilia il portiere Andrea De Gennaro. Il giocatore di Ponticelli riparte dalla vincente trasferta in casa del Melilli. «Sfida ostica su un campo piccolino, vogliamo ripeterci e consolidare la vetta», avverte l’estremo difensore partenopeo. «La partita che ho giocato in Sicilia mi ha fatto molto bene, disponendo della fiducia di mister Nicola Ferri e dei compagni. Sono sempre pronto e a disposizione del gruppo», assicura De Gennaro.

Motivo d’orgoglio. Al PalaVillasmundo quintetto made in Naples con Antonio Imbo, Lorenzo Franzese, Alessandro Perugino, Luca De Simone e De Gennaro. «Difendiamo costantemente i nostri colori, abbiamo una marcia in più quando giochiamo per la nostra città e ne siamo fieri», afferma il classe 2002.

Ad un passo dallo scudetto. «Sarà festa per tutti, anche noi dobbiamo provare a vincerlo, perché abbiamo tutte le carte in regola e ci proveremo fino alla fine»», conclude fiducioso Andrea De Gennaro.