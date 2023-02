Napoli femminile-Trento 2-1, decide la doppietta della spagnola del Estal

Napoli triplice capolista. Gli azzurri di Spalletti hanno battuto 3-0 lo Spezia, il Napoli Futsal domina il campionato di serie A, le ragazze di Dimitri Lipoff si godono la vetta. In attesa di Brescia-Lazio, capitan Paola Di Marino e compagne balzano al comando e si prendono la testa della serie B. E lo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola si riconferma per l’ennesima volta fortino inespugnabile. La doppietta della spagnola Elisa del Estal Mateu (34’e 66’) serve a battere il Trento 2-1 nella 16esima giornata. Per le ospiti gol della bandiera firmato dall’attaccante Alessia Erlicher (87’).

Ottavo successo interno. Novità di formazione con Michela Franco in difesa e le croata Antonia Dulcic a destra. Partono forte le padroni di casa. Entrambe le compagini colpiscono la traversa con le due Giulia, Rosa e Ferrandi. Il portiere Chiara Valzolgher non si lascia ingannare dal vento e respinge il tap in a botta sicura di Serena Landa. Di piatto sinistro del Estal ribadisce in rete su suggerimento dell’ex Pomigliano.

Nella ripresa la portoghese Adriana Gomes, imbeccata da Martina Di Bari, perfeziona l’assist per del Estal, che realizza il doppio vantaggio e la seconda doppietta consecutiva (2-0). Altra traversa per il Napoli con Sara Tamborini. Accorcia infine il Trento e cala il sipario. L’abbraccio di Ferrandi a del Estal e il selfie post vittoria nello spogliatoio completano la domenica di marca azzurra.