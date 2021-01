Non c'è pace per Niccolò Zaniolo, che sta recuperando dall'ultimo grave infortunio che dovrebbe vederlo al ritorno in campo non prima del prossimo marzo. Il giocatore della Roma è risultato positivo al coronavirus e lo ha fatto sapere lui stesso sui suoi canali social.

«Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina», scrive Zaniolo nel suo post. «Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa».

Ultimo aggiornamento: 15:27

