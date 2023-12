Osimhen, nessuna partenza anticipata in Nigeria dopo la gara con il Monza

Osimhen è ancora a Castel Volturno: si è allenato anche oggi con il resto della squadra, regolarmente, nonostante la squalifica per una giornata dopo il doppio giallo dell'Olimpico e lo stop con il Monza.

Ha già chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria prevista per il 3 gennaio, quando dovrà rispondere alla convocazione del ct Peseiro: potrebbe lasciare Napoli il 30 dicembre, non prima.

In ogni caso, tornerà in campo con il Napoli solo dopo la Coppa d’Africa. Almeno 40 giorni in cui salterà le gare di campionato con il Torino e la Salernitana, e la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa. La finale di Coppa d'Africa è prevista l'11 febbraio.