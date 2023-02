Pomigliano-Parma, sfida salvezza a Palma Campania

Sfida salvezza. Pomigliano-Parma si gioca domani pomeriggio allo stadio comunale di Palma Campania (ore 14.30). Il club presieduto da Raffaele Pipola comunica che la Divisione calcio femminile della Figc ha deliberato in merito all’istanza di variazione permanente del rettangolo di gioco. Fino al termine della stagione, dunque, il campo sportivo di via Querce ospiterà le gare interne delle pantere e non più il Gobbato.

«Un grazie alla Divisione calcio femminile nella persona del presidente Ludovica Mantovani e della responsabile Francesca Sanzone per il grande impegno profuso». E’ quanto si legge nella nota stampa della società campana. «Ringraziamenti vanno al Comune di Palma Campania, al sindaco Nello Donnarumma, alla Palmese Calcio, alla dirigenza e agli atleti per aver dimostrato disponibilità ad ospitare e a sostenere l’unica realtà professionista femminile dell’Italia meridionale».

Diretta su TimVision. Le granata di Sanchez-Alfano si presentano con il favore del pronostico contro il fanalino di coda. «Mi trovo bene, mi sto ambientando nella squadra», spiega Lana Golob. «Tutti sono super accoglienti, quindi mi sento davvero bene a Pomigliano», rimarca il concetto la calciatrice slovena, che spiega le ragioni della sua scelta. «Volevo tornare in Italia, perché amo il campionato di serie A. È un livello alto e stimolante», ammette l’ex giocatrice azzurra. «Inoltre amo la cultura italiana, in particolare il clima e il cibo di Napoli», tiene a precisare Lana.

«Domani sarà una partita importante. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, quindi mi aspetto una lotta fino al fischio finale», avverte il difensore classe 1999. «Il Parma è una buona squadra, pericolosa in attacco, quindi ci vorrà molta disciplina tattica», avverte.

«Gaia Apicella è un grande leader dentro e fuori dal campo e nel complesso l'intera squadra e lo staff sono molto validi. Ho subito ravvisato la sensazione di essere circondata da una famiglia», argomenta Golob. «Mi aspetto che faremo bene per il resto della stagione», conclude fiduciosa.