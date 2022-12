Pomigliano-Sampdoria 1-0, vittoria e aggancio in classifica

Vittoria e aggancio. Porta davvero bene lo stadio comunale di Palma Campania alle granata. Dopo la vittoria sul Milan (2-1), maturata sabato 29 ottobre, ecco il prezioso successo di misura sulla Sampdoria (1-0). Decide l’ex di turno Veronica Battelani, che conquista e trasforma il rigore (84’). E funziona anche la cura Sanchez: tris di trionfi in cinque partite per le pantere. Capitan Gaia Apicella e compagne esultano e si abbracciano a fine match: salgono a quota 10 in classifica, in coabitazione proprio con la compagine di Antonio Cincotta.

Mondiali in Qatar in corso, deflagra la bufera Juventus. Dicembre inizia bene per il club presieduto da Raffaele Pipola. Nonostante l’indisponibilità dello stadio Ugo Gobbato, le campane arpionano tre punti pesanti e si proiettano all’ultimo incontro dell’anno con l’Inter sabato prossimo tra le mura amiche con rinnovato entusiasmo.

Sampdoria in bianco. Pesa l’assenza di Stefania Tarenzi. Viene osservato un minuto di silenzio per le vittime colpite dalla tragedia di Ischia. Tutti vinti dalle blucerchiate i tre precedenti incontri. Poche occasioni di rilievo nel primo tempo. L’attaccante guatemalteca Ana Martinez (altra ex di turno come Debora Novellino, che entrerà nella ripresa) arriva in progressione nei pressi della porta difesa da Amanda Tampieri, appoggia per la brasiliana Verena Amorim Dias, che pasticcia e perde palla (22’). Dalla distanza ci provano Taty, Zhanna Ferrario e Virginia Di Giammarino: nulla di fatto e punteggio inchiodato sullo 0-0. Bianca Fallico tenta di sorprendere Sara Cetinja, che però vigila attentamente (34’). Insiste il Pomigliano, ma non trova la via del gol.

Entrano Alice Corelli (46’) e Veronica Battelani (69’). Di testa Elisabetta Oliviero, ex Napoli femminile, chiama in causa l’estremo difensore serbo (64’). Giorgia Spinelli commette fallo in area sulla giocatrice classe 2002 e si decide l’esito dell’11esima giornata di serie A. Scivolano via i tre minuti di recupero e il Pomigliano festeggia.