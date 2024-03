A San Rufo due giorni per 500 piccoli calcettisti di 21 società

Una due giorni di calcio a 5 per oltre 500 piccoli calcettisti è in programma tra sabato 2 e domenica 3 presso il Pala San Rufo, casa dello Sporting Sala Consilina che milita in serie A.

La "Sporting Cup" promossa proprio dal club gialloverde valdianese attraverso la società Sporting Academy & Futsal coordinata dal direttore tecnico Salvatore Camporeale, vedrà al via quattro categorie: dai Piccoli Amici nati negli anni 2017/18 ai Primi Calci '15/16 dai Pulcini '13/14 agli Esordienti '11/12. Al via ci saranno 21 società giunte non solo dalla Campania ma anche dalla Basilicata con gare che partirano nel pomeriggio di sabato per concludersi nel tarda serata di domenica.

«Sport e inclusione è il nostro motto - così il presidente dello Sporting Sala Consilina Antonio Detta - nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento - disponiamo di uno staff tecnico qualificato e portiamo avanti progetti di cooperazione e integrazione anche di migranti in collaborazione con associazioni del territorio che si occupano di queste tematiche».

Tra i promotori il tecnico Camporeale: " Mettere in piedi questo evento ha richiesto un lavoro certosino di almeno tre mesi, ma ora siamo pronti a dare spazio ai piccoli calcettsiti che potranno conoscere da vicino i protgonisti della serie A e vivere una giornata di sport e socializzazione in una struttura come il Pala San Rufo, fiore all'occhiello del territorio". Si parte domani pomeriggio alle ore 15.