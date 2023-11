Maradona Jr esonerato a Pompei: «Sarà felice chi non mi ha mai voluto qui»

«Adesso tutte quelle persone che non mi hanno mai voluto a Pompei saranno felici, ma il sogno di vedere questi ragazzi trionfare non me lo toglierete mai!» scrive Diego Armando Maradona Jr, da oggi ex allenatore del Pompei in Eccellenza. Il figlio dell'ex stella argentina era stato scelto dalla società rossoblu a inizio anno e il lavoro in campo si è visto in questi mesi.

Decisivi per la decisione (a sorpresa) dell'esonero il pareggio nell'ultima in campionato contro l'Afragolese che ha impedito al Pompei di accorciare in vetta alla classifica e anche l'eliminazione in Coppa Italia ai rigori contro l'Acerrana. «Esistono momenti nella vita dove é tutto ingiusto…..grazie ai miei ragazzi per l’impegno e la serietà,grazie al mio staff che mi ha accompagnato sempre.

Le parole di Dieguito sui social per salutare il club. Maradona Jr lascia comunque il Pompei al secondo posto nel Girone A di Eccellenza, a -7 dalla capolista Acerrana.