«Il tempo c’è, abbiamo tutto il girone di ritorno». Prova a scuotere l’ambiente Giulia Domenichetti dopo il ko maturato nello storico derby. Il Napoli femminile chiude il 2021 al terzultimo posto con soli 7 punti in classifica. Alle sue spalle Lazio (3) ed Hellas Verona (1), davanti ci sono l’Empoli (12), Fiorentina e Pomigliano appaiate a quota 13. Capitan Paola Di Marino e compagne hanno 11 giornate per firmare una nuova impresa.

«La sconfitta con il Pomigliano fa male per la classifica e per come è maturata», spiega il tecnico alla sua seconda presenza in panchina all’ombra del Vesuvio. «Abbiamo bisogno di scrollarci un po’ di pesi e timori ad inizio gara»», osserva nella sua analisi. «Dobbiamo metterci più qualità, lucidità e serenità. Nella seconda frazione siamo state frenetiche, nonostante giocassimo in superiorità numerica», argomenta Domenichetti, che sta guidando il Napoli femminile insieme a Roberto Castorina.

«Sbagliare meno» diventa l’imperativo categorico soprattutto in avanti, il reparto seriamente in difficoltà. «Il Pomigliano ha trovato il gol vittoria nel nostro momento migliore ma noi avremmo dovuto avere maggiore lucidità», ricorda l’anconetana. «Gli scontri diretti sono delicati. Dobbiamo dare qualcosa in più per centrare l’obiettivo salvezza attraverso un girone di ritorno che deve vederci protagoniste», conclude Domenichetti.

Il campionato riprenderà il 16 gennaio 2022 in trasferta con l'Inter. Sabato 18 dicembre (ore 14.30) la sfida con l’Empoli in Coppa Italia.