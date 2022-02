Corre via WhatsApp l’invito. «Tutti a Cercola». Per la partita Napoli femminile-Hellas Verona. Inconfondibile la foto scelta dal gruppo azzurro. Di spalle il numero 16, ovvero Eleonora Goldoni. Amministratori e ideatori del tifo organizzato il figlio d’arte Gennaro Carlino, il plurititolato campione paralimpico di canottaggio Alessandro Brancato (che ha preso parte a Tokyo 2020) e Luigi Corona. Si mobilita la torcida partenopea, già pronte bandiere, magliette ed altro. Un appello a stringersi intorno alle ragazze allenate da Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, impegnate nella volata salvezza. Si preannuncia una sfida fondamentale allo stadio Giuseppe Piccolo, che può segnare la svolta in campionato, considerato il turno tra Empoli e l’imbattuta capolista Juventus. All’ombra del Vesuvio si sogna il sorpasso delle toscane, al momento avanti in classifica di una sola lunghezza.

Buone nuove. E’ perfettamente riuscito l'intervento chirurgico cui è stata sottoposta in mattinata l’attaccante greca Deppy Chatzinikolaou presso la clinica San Francesco di Telese. Il professor Mario Conti ha provveduto in artroscopia ad effettuare una meniscectomia mediale del ginocchio sinistro della calciatrice ellenica ed una ricostruzione parziale del legamento crociato anteriore. Il club presieduto da Lello Carlino ringrazia il professor Carlo Ruosi, responsabile della consulta sanitaria della società, per il fattivo interessamento, ed il professor Conti per la professionalità dimostrata. Chatzinikolaou ha già fatto rientro a casa ed inizierà adesso il percorso riabilitativo.

Cancelli aperti. Ingresso gratuito per il match contro le scaligere in programma sabato 26 febbraio (ore 14.30). Si è deciso di riproporre l’iniziativa che ha già avuto grande successo contro la Roma, seconda forza della serie A, e di incentivare una ulteriore presenza di pubblico in occasione di questo delicato confronto.

Assenze. Alzeranno bandiera bianca la svedese Sejde Abrahamsson (problema ad una caviglia) e la bulgara Evdokija Popadinova (che sta recuperando dall’operazione al ginocchio). Rientra la slovena Kaja Erzen, freccia azzurra sulla fascia destra. Suona la carica capitan Paola Di Marino, che ha seguito la sfida scudetto con l’Inter (di cui è tifosa) allo stadio Diego Armando Maradona, dove un giorno sperano di giocare le azzurre.

Ex di turno. Emma Errico affronterà il suo recente passato. La savonese protagonista di una iniziativa solidale insieme a Spiderman, all’anagrafe Mattia Villardita, che lo scorso anno all'ospedale pediatrico istituto Giannina Gaslini di Genova ha conosciuto il piccolo Simone, la cui mamma napoletana gli ha inculcato l’amore per i colori azzurri. Spiderman ha contattato Errico e il Napoli femminile per portare in dono una maglia autografata al piccolo Simone da parte del suo supereroe preferito. Un gesto dal grande significato.

Azzurrine. Da segnalare la bella e convincente affermazione della Primavera all’Ascarelli di Ponticelli, che ha superato il Cesena 3-1. Le marcature firmate da Aurora Penna e dall’argentina Apolonia Berti, artefice di una doppietta. La formazione di Pasquale Illiano ha intascato tre punti pesanti.