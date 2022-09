Napoli United-Atletico calcio 1-0, prima gioia per Maradona junior

Prima vittoria stagionale per il Napoli United di Diego Maradona. Dopo tre sconfitte, tra cui una rimediata in Coppa Italia, la compagine multietnica ha espugnato il campo dell'Atletico calcio. In campo, fin dal primo minuto, anche Cittadini, uno degli elementi di maggior tasso tecnico della formazione allenata da Maradona junior.

1-0 lo score finale. In rete per il Napoli United, al 14' del primo tempo, Guadagni. Buona la prova della compagine napoletana, che nei primi turni di campionato e Coppa era invece parsa lontana parente della squadra ammirata nella scorsa stagione.