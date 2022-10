Napoli United, terzo successo di fila: a Mugnano battuto anche il Montecalcio

Terzo successo di fila per il Napoli United di Diego Maradona junior. Al Vallefuoco di Mugnano (l'impianto della Sanità è ancora inagibile) cade anche il Montecalcio club. Un successo (3-1) in rimonta per i "leoni" di mister Maradona, passati in svantaggio in avvio di primo tempo. Nell'occasione è bravo Coquen a liberarsi lungo l'out di destra e a servire un assist al bacio per Capuano che trafigge Giordano. La reazione dei padroni di casa è veemente: Renelus, entrato a gara in corso, Guadagni e Cittadini ribaltono il risultato con tre reti di pregevole fattura. Gli ospiti non demordono e nel finale di gara provano a rendersi pericolosi. La gara, tuttavia, va in archivio con un 3-1 in favore del Napoli United.