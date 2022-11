Napoli United, ritorno a Mugnano e vittoria netta con il Saviano

Il Napoli United torna al Vallefuoco di Mugnano, dopo la breve parentesi al San Gennaro di Napoli, e strapazza il Saviano: 4-1 lo score finale.

Partita senza storia, con gli uomini di Maradona junior che partono benissimo e sfiorano il gol a più riprese.

A sbloccare il match ci pensa Pelliccia, poi è Cittadini ad arrontondare il punteggio. Il Napoli United non si ferma e sigla la terza rete con Cittadini, bravissimo a liberarsi in area di rigore. Gli ospiti accorciano le distanze con Chirullo, poi è Renelus a fissare il punteggio sul 4-1. I multietnici sono terzi in classifica e nei prossimi due turni di campionato affronteranno le prime due della graduatoria.