Pomigliano-Roma. E’ questa la prima giornata di campionato per capitan Gaia Apicella e compagne. Scatta la serie A nell’ultimo weekend di agosto e si alza il sipario sull’era del professionismo. E per il quarto anno consecutivo il difensore classe 1993 indosserà la maglia granata.

Unica squadra del Mezzogiorno. «È bellissimo poter rappresentare il Sud nel primo campionato professionistico in Italia. È un orgoglio sia per la società, perché significa che ha lavorato bene negli anni, sia per me che sono il capitano e sono napoletana», dichiara fiera. «Sono contenta, perché il gruppo è sano». Cambio della guardia in panchina: non più Domenico Panico, artefice della salvezza. «Il mister Nicola Romaniello è un bravo allenatore con idee, una persona perbene e per noi ragazze sapere questo ci fa lavorare più tranquille», spiega il numero 2.

Calendario. Si parte tra le mura amiche con le vicecampionesse d'Italia. Stadio Ugo Gobbato pronto ad ospitare le capitoline. «E’ andata bene. Giocheremo a viso aperto contro le giallorosse la prima in casa davanti al nostro pubblico, senza avere nulla da perdere», avverte Apicella, caricando le pantere. «Poi ci sarà una sosta in modo da poter preparare al meglio la partita di Genova, in cui vorrò levarmi qualche sassolino dalla scarpa dopo quanto successo l’anno scorso». Doppia trasferta contro la Sampdoria (10-11 settembre) e a Milano contro l'Inter (17-18 settembre). Il club presieduto da Raffaele Pipola proverà a riscattare la sconfitta di misura maturata in Liguria a seguito del rinvio del match per nubifragio con un episodio irregolare non ravvisato. Il portiere blucerchiato Amanda Tampieri toccò il pallone nettamente fuori area, trascinandosi la sfera nel suo settore di competenza, senza essere sanzionata dal direttore di gara.

Secondo anno consecutivo in A. «Il campionato sarà molto competitivo, quindi un motivo in più per fare bene, considerato il privilegio di essere tra le 10 migliori d’Italia», sottolinea Gaia. «Sicuramente le avversarie ci conoscono un po’ di più. Sanno che siamo una squadra che ha un gran cuore e che non molla mai», prosegue. Obiettivo immutato. «La salvezza è sempre possibile, come lo è stata l’anno scorso. Ovviamente sappiamo che dovremo sudarci ogni punto. L’insidia maggiore può essere il nuovo format. Ci troveremo a giocare anche 4 volte con una stessa squadra. Sarà un’arma a doppio taglio. Conosciamo molto bene le nostre competitors, come del resto loro conosceranno noi», annuncia Apicella.

Professionismo. «Cambia lo status ma noi tutte ci consideravamo già professioniste per il modo di lavorare e di comportarci. Avendo ora maggiori tutele, ci sentiamo ancor più in dovere nei confronti del nostro club di lavorare come delle professioniste, che ormai siamo a tutti gli effetti», conclude Apicella.

Di seguito il calendario completo del girone di andata:

Pomigliano-Roma (27/28 agosto)

Sampdoria-Pomigliano (10/11 settembre)

Inter-Pomigliano (17/18 settembre)

Pomigliano-Como (24/25 settembre)

Juventus-Pomigliano (1/2 ottobre)

Pomigliano-Fiorentina (15/16 ottobre)

Parma-Pomigliano (22/23 ottobre)

Pomigliano-Milan (29/30 ottobre)

Sassuolo-Pomigliano (19/20 novembre)