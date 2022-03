«Fatal Verona». Se Nereo Rocco (1973) e Arrigo Sacchi (1990) persero due scudetti alla guida del Milan, si complica il discorso salvezza per le ragazze di Manuela Tesse. Scaligere già retrocesse in B ma indigeste per le pantere. Arriva a Vigasio la prima vittoria stagionale per l’Hellas. Sono 4 i punti raccolti dalle gialloblu. Dopo il pareggio a reti inviolate con il Napoli femminile (sabato 25 settembre 2021), ecco il bottino pieno conquistato dalle venete nella 18esima giornata.

In maglia verde, le padrone di casa si prendono una bella rivincita. Nella gara di andata (30 ottobre 2021) si erano imposte le campane allo stadio Ugo Gobbato con la doppietta della svedese Marija Banusic (2-1). Della panamense Lineth Cedeno il rigore trasformato nella ripresa.

Nel return match Rosella Sardu (19’) e Francesca Quazzico (53’) griffano il successo. Lazio ed Empoli si dividono la posta (0-0): un punto a testa per biancocelesti e toscane. Domani, in Liguria, diventa importante per capitan Paola Di Marino e socie l'incontro con la Sampdoria (ore 14.30) al Garrone.

Ritornano al calcio giocato Gaia Apicella e compagne, dopo lo stop forzato imposto dal Covid-19. È questa la bella notizia, nonostante le assenze del club presieduto da Raffaele Pipola: indisponibili l’australiana Aivi Luik, la statunitense Anna Rosa James Buhigas e Melissa Toomey, mentre da poco si è negativizzata Valentina Puglisi.

Prova d’orgoglio per il Verona, sconfitta inaspettata per il Pomigliano, che non può permettersi ulteriori distrazioni e che deve recuperare la partita con la Lazio sabato 16 aprile.