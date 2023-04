Ortigia-Posillipo, ultima giornata di regular season

Partenza in serata. Pernottamento a Siracusa, match a Catania. Indisponibile la Caldarella, dove Pino Porzio ha allenato dal 2001 al 2003, si gioca alla Nesima. L’ultima giornata di regular season vede affrontarsi l’Ortigia dell’ex Simone Rossi e il Posillipo di capitan Paride Saccoia, ormai salvo e con l’ottavo piazzamento in cassaforte, dopo la vittoria maturata alla Scandone sull’Anzio. I rossoverdi si preparano così alle semifinali playoff per il quinto posto contro la Pallanuoto Trieste. Si giocherà al meglio delle due vittorie su tre partite il 3, 6 e 9 maggio; finali previste il 16, 20 e 27 maggio, come annunciato dalla Fin. La quinta e sesta si qualificano per l'Euro Cup.

26esimo turno. Tutta la serie A1 scende in acqua in contemporanea alle 15, i ragazzi di Roberto Brancaccio un’ora dopo (16). Avversari temibili i biancoverdi di Stefano Piccardo, che hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto, alle spalle della Pro Recco e del Brescia.

«Siamo molto contenti di aver raggiunto il nostro obiettivo, nonostante un brutto girone d’andata», spiega Giuliano Mattiello. «Nel 2023 abbiamo svoltato», osserva il pallanuotista di Fuorigrotta. I posillipini hanno saputo sorprendere tutti, superando scetticismo e diffidenze iniziali, che davano per certo i napoletani ai playout. Gufi e portaseccia (tanto cari a Vincenzo De Luca) smentiti nei fatti. «Ci abbiamo sempre creduto, crescendo partita dopo partita, esprimendo un bel gioco, compattandoci e giocando di squadra», tiene a ricordare il numero 5.

«Questo è stato fondamentale per arrivare al nostro traguardo, sudando fino alla penultima giornata». Compattezza il vero valore aggiunto. «Bisogna fare i complimenti a tutta la squadra», asserisce Mattiello. In Sicilia per stupire ancora. «Teniamo molto alla partita di domani. Gli ultimi scontri con l’Ortigia ci hanno visto sempre sconfitti e vogliamo provare a strappare un buon risultato», auspica fiducioso il classe 1992. «Avremo poi una decina di giorni per prepararci alla sfida con Trieste. Adesso arriva il bello, possiamo divertirci e, perché no, provare a conquistare un posto in Europa. Non vediamo l’ora di cominciare i playoff», conclude Mattiello.