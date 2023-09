Rari Nantes Salerno 2023-2024 ai nastri di partenza

Pronta ad affrontare la quinta stagione consecutiva in A1, è stata presentata la Rari Nantes Salerno presso il Bar Grace. A guidare i giallorossi ci sarà Christian Presciutti, un nome prestigioso nel mondo della pallanuoto, già plurimedagliato olimpico e campione del mondo, oltre che capitano per 10 anni del Brescia, che ritroverà subito da avversario domenica 1° ottobre.

Inizio incoraggiante per capitan Michele Luongo e compagni, che hanno staccato il pass per le Final Eight di Coppa Italia e alzato il Trofeo Fritz Dennerlein 2023 a Vico Equense, battendo in finale 10-5 il Posillipo.

«Ripartiamo molto carichi. Siamo consapevoli che a maggio la situazione era diventata molto complicata. Avevamo perso la prima partita dei playoff e stavamo sotto di tre gol anche nel secondo incontro. Siamo riusciti a ribaltare il risultato ed andare a conquistare ad Anzio la permanenza nella massima serie grazie al lavoro svolto da Luca Malinconico», ricorda il presidente Enrico Gallozzi. «Dobbiamo affrontare la prossima stagione con l’entusiasmo di una neopromossa e con l’esperienza di chi è giunto alla quinta stagione consecutiva in serie A1», suggerisce il patron rarinantino.

«Per mantenere l’eccellenza abbiamo puntato su un nuovo allenatore, Christian Presciutti, che ha una esperienza enorme ed ha vinto tutto come giocatore», spiega il numero uno giallorosso. «Abbiamo rivalutato il gruppo dei giocatori cresciuti nella nostra società, affiancando loro degli atleti di primissimo livello, che porteranno il giusto bagaglio di esperienza, tale da massimizzare le nostre qualità», auspica fiducioso. «La Rari Nantes è la punta dell’iceberg di un movimento pallanuotistico molto fecondo. È tutto il movimento salernitano. Mi auguro che questa diventi una stagione agonistica indimenticabile. Plus ultra», conclude Gallozzi.

Debutto domenicale alla Mompiano. «Sono estremamente soddisfatto del gruppo. Una squadra composta da ragazzi desiderosi di migliorarsi e di lavorare insieme. I primi risultati stagionali, come la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e la vittoria del torneo di Beach Waterpolo a Vico Equense, ne sono la dimostrazione», tiene a precisare il coach ufficializzato in estate. «Sto iniziando a sentirmi sempre più a mio agio in questa nuova veste di allenatore. Mi entusiasma questa nuova sfida. Sarà un esordio particolare quello di Brescia, specialmente perché è la squadra con cui ho chiuso la mia carriera da giocatore e ottenuto diversi trofei e piazzamenti importanti».

Un tuffo nel recente passato. «Sono convinto che la squadra possa offrire una buona prestazione. Da parte di tutti, c’è la forte volontà di lavorare insieme, migliorarsi costantemente e ottenere buoni risultati. I nuovi giocatori si sono integrati perfettamente con la base del gruppo storico, e questo è fondamentale per il nostro percorso», argomenta convinto Presciutti. Esordio alla Simone Vitale, invece, mercoledì 4 ottobre (ore 20) contro l’Ortigia.