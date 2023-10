Salerno-Ortigia, la Vitale apre i battenti

Debutto interno. Capitan Michele Luongo e compagni scenderanno in acqua domani sera contro l’Ortigia (ore 20). Dopo la trasferta alla Mompiano contro il Brescia, segue l’esordio stagionale alla Simone Vitale. Turno infrasettimanale per i giallorossi, pronti a riabbracciare i tifosi tra le mura amiche. Si annuncia una gara difficile contro i siciliani, già incrociati in Coppa Italia domenica 17 settembre.

«Esordiremo in casa contro un’altra grande del nostro campionato», osserva Christian Presciutti alla vigilia. «L’Ortigia ha già disputato molte partite tra Coppa Italia ed Europa; quindi sono ben rodati, ben allenati e hanno delle importanti individualità», prosegue l’allenatore rarinantino. «Sarà una partita molto difficile, ma questo non ci spaventa, anzi per noi è un’occasione per crescere ancora e automatizzare il nostro gioco», asserisce convinto il tecnico classe 1982. «Non vediamo l’ora di scendere nella nostra vasca per riabbracciare i nostri tifosi, ci servirà tutto il calore della Vitale. Mi piacerebbe vedere la nostra tifoseria al completo per sostenere sempre i nostri ragazzi», l’appello accorato di Presciutti.

Un gol in Lombardia per Andrea Fortunato e tanta voglia di dare il proprio contributo. «La partita contro il Brescia ha evidenziato il nostro potenziale, e siamo fiduciosi di poter ottenere grandi risultati nel corso di questa stagione», auspica il classe 2001. «Mister Presciutti ci sta spronando in modo incredibile, e non vediamo l’ora di dimostrare ciò di cui siamo capaci», assicura Fortunato.

«Durante il prestito all’Arechi, ho acquisito una maggiore fiducia in me stesso e ho svolto un ruolo chiave in molte situazioni cruciali. Questa esperienza mi ha fatto crescere notevolmente, sono tornato alla Rari con una mentalità completamente diversa.

Sono carico e non mi pesa giocare partite ravvicinante, anzi, personalmente, mi penserà molto di più la pausa lunga», dice il pallanuotista.

«Ho voglia di giocare, di mettere la mia firma su questo campionato. Domani vedrete una bella partita. Sono convinto che riusciremo a dire la nostra, nonostante affronteremo una squadra molto ostica», conclude Fortunato.