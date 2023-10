Big Four Santa Lucia, la Canottieri Napoli vince l'edizione 2023

Alla Canottieri Napoli l’edizione 2023 del Big Four Santa Lucia. Capitan Biagio Borrelli e compagni si sono imposti 10-7 sull’Ischia Marine Club, allenata da Gennaro Mattiello. Dopo il terzo posto maturato al Torneo Fritz Dennerlein a Vico Equense, i giallorossi si riscattano ed esultano tra le mura amiche.

«Siamo già pronti per l’ottava edizione in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026», assicura l’avvocato Francesco Salerno, ideatore ed organizzatore della manifestazione. «Appuntamento a giugno 2024 con tante novità in agenda», annuncia Salerno. «Sarà certamente interessato il GuG Campania e il Big Four diventerà una rassegna stabile nel palinsesto sportivo all’ombra del Vesuvio», dice fiducioso. «Tanti i tifosi e i curiosi che si sono assiepati tra il lungomare e via Nazario Sauro. Gremita anche la terrazza del Molosiglio», conclude Salerno.

Terzo gradino del podio per l’Acquachiara di Walter Fasano, che ha preceduto la Gls Napoli Lions di Andrea Scotti Galletta. E’ finita 6-6 la partita dei master: assoluto protagonista il dottor Maurizio Marassi, direttore del Centro di Medicina dello sport, da quest’anno nello staff sanitario del Napoli femminile.