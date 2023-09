Posillipo premiato dalla Federnuoto per lo scudetto under 16

In occasione della cerimonia di presentazione del campionato 2023-2024 di pallanuoto il Circolo Nautico Posillipo è stato premiato, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi, per lo scudetto della squadra Under 16, vinto nello scorso agosto. A ritirare il riconoscimento il vicepresidente del club rossoverde Maurizio Marinella, il dirigente Antonio Ilario e l'allenatore Koanis Iannis.

La Under 16 era stata allenata da Davide Truppa, a cui il Posillipo non ha rinnovato il contratto.