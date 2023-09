Ritorna al Molosiglio il Big Four Santa Lucia

Ottobre inizia nel segno della pallanuoto. Scatta certamente il campionato di A1 con Posillipo-Savona alla Scandone (ore 12) e Brescia-Rari Nantes Salerno alla Mompiano (ore 15), ma non solo.

«Ho il piacere di ufficializzare la data della settima edizione del Big Four Santa Lucia», afferma soddisfatto l’avvocato Francesco Salerno, ideatore del torneo luciano. Appuntamento domenica 1° ottobre (ore 15) al Molosiglio. «Sarà un banco di prova per le quattro squadre partecipanti (Canottieri Napoli di Enzo Massa, Acquachiara di Walter Fasano, Ischia Marine Club di Gennaro Mattiello, Gls Napoli Lions di Andrea Scotti Galletta) per testare la preparazione atletica prima dell’inizio del campionato».

Dopo il quadrangolare ci sarà la consueta partita dei master guidati dal dottor Maurizio Marassi e dei giornalisti capitanati da Antonio Sasso.

«Sarà una grande festa dello sport con la presenza dei campioni dei circoli, delle vecchie glorie della pallanuoto e di quanti provengono dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e delle istituzioni. Indosseranno la calottina anche magistrati, libero professionisti e sportivi di altre discipline», assicura Francesco Salerno.

L’evento ha l’obiettivo non solo di promuovere la pallanuoto, ma ha anche il fine sociale di coinvolgere il territorio di Santa Lucia attorno a questa magica disciplina che merita maggiore attenzione mediatica. «E poi mira ad avvicinare la gente a questo meraviglioso spor per proseguire nella romantica tradizione di giocare nel quartiere di Santa Lucia», conclude Salerno.

Programma di domenica 1° ottobre

Fischio d’inizio alle ore 15

Finale 3° posto alle ore 17

Finale 1° posto alle ore 17.45

A seguire le premiazioni

Amichevole master alle ore 19