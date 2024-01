Salernitana, in attesa di notizie dal mercato Inzaghi è pronto ad affidarsi a Maggiore e Kastanos

Ora, ancor di più, c'è bisogno davvero di tutti. In attesa di capire come Sabatini completerà l'organico nel corso delle ultime due settimane di calciomercato, Inzaghi è chiamato a preparare la delicata e (quasi) fondamentale sfida contro il Genoa in programma domenica pomeriggio allo stadio Arechi.

Per lo scontro salvezza del prossimo weekend il tecnico della Salernitana riproporrà certamente nell'undici iniziale Giulio Maggiore che ritornerà a disposizione dopo il turno di squalifica scontato a Napoli, mentre nelle prossime ore capirà se potrà fare la stessa cosa a almeno dargli un posto in panchina a Grigoris Kastanos pronto a ritornare in gruppo dopo il problema al ginocchio rimediato a Verona.