Salernitana, Sabatini: «Mercato stressante e di emergenza, ora lottiamo tutti insieme»

Come due anni fa, anche questa volta Walter Sabatini ha voluto fare il punto della situazione al termine della sessione invernale del calciomercato.

«In quaranta sessioni di calciomercato che ho vissuto da professionista facendo questo mestiere non c’è mai stata una sessione che ricordo mi abbia completamente soddisfatto» le parole del dirigente granata, tornato in questa stagione per aiutare ancora una volta la squadra di Iervolino.

«Oggi quindi, come sempre, alcune cose nella mia testa non mi appagano fino in fondo ma eravamo in una situazione di stress e di emergenza» le parole del dg riportate dal club granata «Affido a questo gruppo nuovi giocatori, alcuni saranno più bravi, altri meno e questa è una mia responsabilità precisa. Dall’unione che si formerà tra i vecchi e i nuovi e dall’assemblaggio psicologico che ne verrà fuori scaturirà la forza per poter lottare tutti insieme per la salvezza».