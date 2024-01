Salernitana, in attesa di novità dal mercato Inzaghi ritrova Dia in attacco

Brekalo, Lasagna, Shomurodov, ma chissà anche qualche possibile sorpresa dell'ultima ora. Mentre il dg Sabatini continua a lavorare per cercare di rinforzare concretamente il reparto offensivo, Inzaghi riabbraccia finalmente Boulaye Dia. L'attaccante senegalese è ormai tornato in pianta stabile in gruppo e per la trasferta di Torino contro i granata di Juric in programma domenica alle 12:30 sarà a disposizione del suo allenatore.

Ovviamente complice la lunga assenza, esattamente dalla sfida del 22 dicembre contro il Milan, Dia si accomoderà inizialmente in panchina per poi diventare eventualmente la mossa a sorpresa nel finale della gara dello stadio Olimpico Grande Torino.