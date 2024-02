Salernitana-Empoli, Inzaghi: «Vogliamo regalare una grande vittoria alla nostra gente»

Questa volta non potranno bastare i complimenti per le positive prestazioni e neppure per i pareggi, questa volta la Salernitana dovrà andare bene oltre, questa volta servirà solo e soltanto la vittoria al termine dello scontro diretto contro l’Empoli per non smettere di credere nella salvezza: «L’Empoli è pericoloso ed è ben allenato.

Abbiamo preparato la partita nel modo giusto, per comandarla e chiuderla quanto prima. Non possiamo attendere, l’abbiamo fatto a Torino per esigenza ma abbiamo le qualità per giocare a viso aperto. L’affetto della gente è straordinario, siamo contenti, vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa. Vogliamo regalare una grande vittoria alla nostra gente» – ha detto alla vigilia della sfida dell’Arechi Pippo Inzaghi.

Per lo scontro salvezza di domani il tecnico granata è pronto a ridare dopo un mese e mezzo la maglia da titolare a Dia, tornano invece a disposizione Pirola e Lassana Coulibaly: «In difesa l’emergenza non è rientrata ma non possiamo stare a guardare queste cose, avremo un difensore solo in panchina mentre avremo grande abbondanza negli altri settori e sfrutteremo quindi a dovere le armi che abbiamo».

«Con Coulibaly parlerò e capirò come sta, Dia invece è pronto e giocherà – ha aggiunto l’allenatore nel corso della conferenza stampa -. Weissman dall’inizio? Deciderò domani, è un’opportunità. Manolas? Ringrazio il presidente e il direttore per il sacrificio, prendere uno come lui è importante. Dipendesse da me lo porterei già in panchina, dopo le visite parlerò con lui. Gyomber infatti sarà assente per lungo tempo, Fazio contiamo di recuperarlo per il Monza, mentre Pasalidis ha un problema alla spalla ma spero di riaverlo con l’Inter».