Udinese-Salernitana 1-1, Liverani: «Dia si è rifiutato di entrare nel finale»

Ora non sembrano esserci quasi più dubbi, la Salernitana a quanto pare non potrà fare più affidamento su Boulaye Dia.

La conferma, almeno così sembra in questo momento, è arrivata nel finale di gara della sfida contro l'Udinese quando il senegalese si è rifiutato di entrare in campo dopo la seconda panchina consecutiva: «Ha deciso di non entrare, rispetto la sua scelta ma ora ragioneremo su questa decisione con la società» - ha ammesso al termine della partita ai microfoni di Dazn Fabio Liverani.

«Dal primo giorno ho detto che avrei avuto bisogno di tutti dal primo al novantesimo, ma lui ha deciso di non voler entrare a sette-otto minuti dal termine della partita mancando di rispetto ai suoi compagni di squadra. Fuori rosa? Non è la parola giusta e non è una scelta dell'allenatore, ma so che non è un giocatore sul quale posso contare» ha concluso.