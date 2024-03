Cagliari-Salernitana, Liverani: «Con Dia abbiamo chiarito»

Novanta minuti, quelli di Cagliari, che assomigliano tanto a una finale, novanta minuti che daranno risposte molto precise sul futuro della Salernitana: «Vincerà chi avrà più pazienza. A prescindere dai moduli sarà importante la voglia di voler vincere anche soffrendo, rispettando ovviamente l’avversario», ha detto in conferenza stampa Fabio Liverani alla vigilia della trasferta in Sardegna.

«La squadra sta bene, i recuperi dei giocatori hanno alzato il livello e l’intensità degli allenamenti.

Tutti vogliono esserci, questo è un buon segnale. Con i rientri di Fazio e Pirola si può anche pensare alla difesa a tre e quindi non dover fare per forza scelte obbligate. Naturalmente valuteremo giorno per giorno il loro minutaggio. A ogni modo si può essere offensivi anche con meno attaccanti di ruolo».

A proposito di attaccanti, Liverani ha poi detto la sua sulla vicenda Dia: «Ha incontrato il presidente e al termine della riunione sono state prese delle decisioni. Per quel che riguarda me la porta è stata aperta ed è venuto, ci siamo chiariti anche perché nella vita tutti possiamo sbagliare e per il sottoscritto quindi la questione è chiusa. È normale, comunque, che oggi la proprietà prenda delle decisioni e dia l’esempio. Umanamente, ribadisco, non ho problemi con Dia, vedremo nei prossimi tempi quello che potrà succedere, se potrà essere reintegrato ma questa è una decisione che spetta principalmente al presidente».