Benevento-Taranto 2-1, gol di Ferrante e Karic

Il Benevento inanella il terzo risultato. I giallorossi battono il Taranto 2-1, non senza qualche patema, e salgono a quota 7 punti in classifica.

Andreoletti vara una variazione sul tema, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1. In difesa rientra Capellini dalla squalifica, a centrocampo c’è il duo Talia-Pinato. La sorpresa è Karic largo a destra, maglia da titolare per Tello che fa coppia con Bolsius dietro a Ferrante. Marotta parte dalla panchina.

Il Benevento fa possesso palla in avvio, ma il primo pericolo lo crea il Taranto.

Al 14’ l’ex Kanouté va via a sinistra e crossa basso, Paleari deve deviare in corner. Al 24’ anche il Benevento crea la prima palla gol: Bolsius arriva in area e serve Ferrante, stop e sinistro dell’attaccante, deviazione provvidenziale in corner di un difensore. Proprio l’ex Ternana però, sull’angolo, risolve una mischia insaccando da due passi il vantaggio. Al 45’ la Strega raddoppia. Conclusioni da fuori di Pinato, Vannucchi para ma lascia lì il pallone sul quale si avventa Karic per scaraventarlo in porta. In pieno recupero Talia scalda ancora i guantoni del portiere tarantino. Benevento avanti al riposo.

I giallorossi partono forte anche nella ripresa. Pinato si divora una palla gol all’altezza del dischetto del rigore, calciando alto col destro. Al 58’ Ferrante va vicinissimo alla doppietta con un sinistro a giro che quasi tocca la traversa. Andreoletti richiama Bolsius per inserire Carfora. Al 66’ altro cambio: fuori Pinato, dentro Simonetti. Al 76’ il Taranto si rimette in partita: punizione a rientrare di Orlando e stacco aereo vincente di Antonini. Il Benevento reagisce subito, imbucata di Tello per l’inserimento di Karic che mette a sedere un difensore con una finta e calcia di piatto destro, deviazione decisiva di un giocatore del Taranto in corner. All’84’ doppio cambio nel Benevento, dentro El Kaouakibi e Marotta per Karic e Ferrante. All’88’ i pugliesi partono in contropiede, Orlando calcia da fuori col sinistro, palla alta non di molto. I sanniti resistono fino al 94’ e portano a casa i tre punti.