Giugliano, si punta al recupero di Gladestony. Con la Gelbison gara della verità

In casa Giugliano, che sabato sarà di scena ad Agropoli contro la Gelbison, si punta al recupero di Gladestony, il centrocampista brasiliano assente negli ultimi due turni per infortunio. Il nodo sull'utilizzo della duttile mezz'ala sarà sciolto nell'allenamento di domani. I tigrotti, che occupano l'undicesimo posto in classifica, sono reduci dal pareggio sul campo del Pescara.

Un punto prezioso, quello ottenuto all'Adriatico, che ha risollevato il morale del gruppo e della tifoseria. «Stiamo facendo un campionato fantastico - sottolinea il patron Alfonso Mazzamauro - Peccato per qualche gara in cui potevamo racimolare maggiori punti. Ad ogni modo abbiamo 35 punti. Sono tanti e ci consentono di affrontare con fiducia le prossime sfide di campionato».