Si accende il derby Sannio-Irpinia, striscione sul raccordo: «Avellinese nun te attiggà»

Si accende il derby Benevento-Avellino, che andrà in scena allo stadio "Vigorito" questo pomeriggio alle 18,30. Questa mattina sul raccordo autostradale all'altezza di Castel del Lago-Benevento, ai confini con il territorio irpino è comparso uno striscione-sfottò dei tifosi giallorossi nei confronti di quelli biancoverdi: «Nel 1988 la tua ultima in A, avellinese nun te può attiggià».

Intanto pronto il servizio di sicurezza nei pressi dello stadio, diventato di fatto "zona rossa". Duecento agenti in strada per controllare ogni spostamento dei mille supporters avellinesi in arrivo nel Sannio. Le forze di polizia cominceranno a creare una sorte di pre-filtraggio già dai caselli autostradali.